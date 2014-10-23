В Петербург на день придёт кратковременное потепление

Однако, такая погода не задержится надолго, 24 ноября снова установится более морозная погода с небольшим снегом.

Сегодня ночью, как часто бывает перед потеплением, получилась самая низкая температура воздуха этой осенью, поделился своими наблюдениями главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В Санкт-Петербурге ночью 22 ноября температура понизилась до -7,8 градуса, в Лодейном Поле (Ленобласть) было почти -20 градусов.

А завтра, 23 ноября, после прохождения атмосферного фронта потеплеет на всей территории Ленинградской области. Циклон очень обширный, центр его далеко на севере, а наши районы попадают под влияние его южной части, но высоких температур в этот раз к нам не вынесет. Александр Колесов

В начале ночи 23 ноября ожидается усиление ветра, снег с метелью к Петербургу придет во второй половине ночи, а максимальное повышение температуры ожидается к завтрашнему вечеру.

Так что завтра утром в Санкт-Петербурге будет уже настоящая зимняя погода, несколько сантиметров снежного покрова (в районе 5-7 см), который будет переноситься ветром южного направления в порывах до 15-17 м/с. Александр Колесов

Температура воздуха в период прохождения атмосферного фронта будет отрицательной, а максимальных значений до 0 градусов достигнет вечером. Однако, такая погода не задержится надолго, 24 ноября снова установится более морозная погода с небольшим снегом.

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