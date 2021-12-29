Жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Ветер поднимется до 12 метров в секунду.

В четверг, 13 января, в пресс-службе МЧС Ленинградской области предупредили жителей региона об ухудшении погоды.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью ожидается мокрый снег, снег, местами небольшой, на западе с дождем. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег. Утром и днем на востоке пройдет сильный снег. В течение суток местами возможно налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный, западный поднимется до 7-12 м/с, местами, преимущественно на западе, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-3 гр. На дорогах гололедица. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.

Такая же погода будет в Петербурге.

Фото: Piter.tv