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Жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Сегодня, 15:04
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Жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды в пятницу

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Ветер поднимется до 12 метров в секунду.

В четверг, 13 января, в пресс-службе МЧС Ленинградской области предупредили жителей региона об ухудшении погоды. 

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью ожидается мокрый снег, снег, местами небольшой, на западе с дождем. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег. Утром и днем на востоке пройдет сильный снег. В течение суток местами возможно налипание мокрого снега. 

Ветер северо-западный, западный поднимется до 7-12 м/с, местами, преимущественно на западе, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-3 гр. На дорогах гололедица. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.

Такая же погода будет в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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