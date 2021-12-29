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В пятницу петербуржцев ожидает ухудшение погодных условий
Сегодня, 14:01
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу петербуржцев ожидает ухудшение погодных условий

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Ветер поднимется до 18 метров в секунду.

Днем в четверг, 13 января, пресс-служба регионального управления МЧС предупредила петербуржцев об ухудшении погоды завтра, 14 января.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами ожидается снег, мокрый снег, ветер северо-западный, западный в порывах до 18 м/с.

При такой погоде рекомендуют убрать вещи с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревья, мосты, эстакады, линии электропередач.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, сильный ветер, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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