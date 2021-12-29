В пятницу петербуржцев ожидает ухудшение погодных условий

Ветер поднимется до 18 метров в секунду.

Днем в четверг, 13 января, пресс-служба регионального управления МЧС предупредила петербуржцев об ухудшении погоды завтра, 14 января.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами ожидается снег, мокрый снег, ветер северо-западный, западный в порывах до 18 м/с.

При такой погоде рекомендуют убрать вещи с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревья, мосты, эстакады, линии электропередач.

Фото: Piter.tv