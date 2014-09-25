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Санкт-Петербург готовится к ухудшению погоды 24 июля: ожидаются ливни и грозы
Сегодня, 11:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Санкт-Петербург готовится к ухудшению погоды 24 июля: ожидаются ливни и грозы

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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к жителям города с предупреждением о возможном ухудшении погодных условий.

Согласно информации от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 июля на территории Санкт-Петербурга ожидаются ливни и грозы в отдельных районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В связи с возможным ухудшением погодных условий, жителям города рекомендуется быть бдительными и предпринимать необходимые меры предосторожности.

Местные власти и службы готовятся к возможным последствиям ухудшения погоды, и они призывают горожан быть осторожными на дорогах и в общественных местах, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех жителей и посетителей Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Петербург останется под влиянием циклона 24 июля

Фото: Piter.TV

Теги: погода, спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Общество,

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