Санкт-Петербург готовится к ухудшению погоды 24 июля: ожидаются ливни и грозы

Согласно информации от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 июля на территории Санкт-Петербурга ожидаются ливни и грозы в отдельных районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
В связи с возможным ухудшением погодных условий, жителям города рекомендуется быть бдительными и предпринимать необходимые меры предосторожности.
Местные власти и службы готовятся к возможным последствиям ухудшения погоды, и они призывают горожан быть осторожными на дорогах и в общественных местах, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех жителей и посетителей Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что Петербург останется под влиянием циклона 24 июля
Фото: Piter.TV
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