Петербург останется под влиянием циклона 24 июля

Температура в городе на Неве будет на пару градусов ниже нормы.

В понедельник, 24 июля, Северная столица окажется в тылу обширного и малоподвижного циклона, центр которого расположится над Белым морем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В течение дня горожан ждёт переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. В целом ожидается тёплый день, температура на пару градусов будет отставать от климатической нормы и составит +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.

Порывы западного ветра составят 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV