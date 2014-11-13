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Петербург останется под влиянием циклона 24 июля
Сегодня, 8:06
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Петербург останется под влиянием циклона 24 июля

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Температура в городе на Неве будет на пару градусов ниже нормы.

В понедельник, 24 июля, Северная столица окажется в тылу обширного и малоподвижного циклона, центр которого расположится над Белым морем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В течение дня горожан ждёт переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. В целом ожидается тёплый день, температура на пару градусов будет отставать от климатической нормы и составит +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.

Порывы западного ветра составят 4–9 м/с.  Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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