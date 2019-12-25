МЧС: 11 июля в Петербурге ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 23-28 м/с

Непогода начнется уже в первой половине ночи.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 12 июля в городе в первой половине ночи местами ожидаются сильные ливневые дожди, во второй половине дня грозы, сильные ливневые дожди и град, при грозе кратковременное усиление ветра 23-28 м/с.

Во время непогоды необходимо убирать хозяйственные вещи со двора дома и балкона. Рекомендуется поставить автомобиль в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья.

При грозе по возможности нужно оставаться дома, закрыть окна, не использовать телефон и электроприборы. При нахождении на открытой местности нельзя прятаться под высокие деревья, купаться.

При ударе молнией потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона "ZELDA".

Фото: Piter.tv