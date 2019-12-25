В Петербурге 12 июля ожидаются грозы, град и потепление до +31 градуса

Потепление будет недолгим.

Сейчас в Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед "бурей". Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона "ZELDA", который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Петербург и Ленобласть будет сопровождаться ливнями, грозами, местами с градом и усилением ветра до 15-20 м/с. Александр Колесов, синоптик

Днем 12 июля Петербург попадет в теплый сектор и воздух прогреется до +26..+31 градуса. Но уже во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы град. При грозах шквалы до 23-28 м/с.

Фото: Piter.tv