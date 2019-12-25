МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды в среду

Местами ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе МЧС по городу и области сообщили Piter.tv об ухудшении погоды завтра, 8 сентября.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду в Петербурге ожидаются дождь, местами порывы ветра до 17 м/с.

Сотрудники МЧС убедительно просят горожан быть осторожнее, по возможности отменить поездки и оставаться дома. Если на улицу все-таки нужно выйти, лучше стороной обходить шаткие конструкции.

Август 2021-го года стал самым холодным за последние 9 лет.

Фото: Piter.tv