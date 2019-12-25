А также самым влажным в XXI веке.

Август 2021-го года стал самым холодным за последние 9 лет. При этом средняя температура воздуха была на 0,5 градусов выше климатической нормы. Об этом написал в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В среднем в городе было +16,9 градусов. По своим температурным показателям месяц был "нормальным", но оказался на шестом месте среди самых холодных в XXI веке. Температурных рекордов не было установлено.

Кроме того, за месяц выпало 135 мм осадков, что составляет 167% от месячной нормы. Август был самым влажным в этом веке.

В целом лето 2021-го года оказалось самым теплым за последние 50 лет.

Фото: Piter.TV