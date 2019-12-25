  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Август 2021-го года стал самым холодным за последние 9 лет
Сегодня, 10:27
118
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Август 2021-го года стал самым холодным за последние 9 лет

0 0

А также самым влажным в XXI веке.

Август 2021-го года стал самым холодным за последние 9 лет. При этом средняя температура воздуха была на 0,5 градусов выше климатической нормы. Об этом написал в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

В среднем в городе было +16,9 градусов. По своим температурным показателям месяц был "нормальным", но оказался на шестом месте среди самых холодных в XXI веке. Температурных рекордов не было установлено.

Кроме того, за месяц выпало 135 мм осадков, что составляет 167% от месячной нормы. Август был самым влажным в этом веке. 

В целом лето 2021-го года оказалось самым теплым за последние 50 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: август, климатическая норма, лето
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии