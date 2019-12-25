Лето 2021-го года оказалось самым теплым за последние 50 лет

Солнечных часов было 864,5.

Июнь 2021-го года в Петербурге оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Превышение климатической нормы в первом летнем месяце составило 5,8 градуса. Самые высокие значения температуры были зафиксированы 19-23 июня.

Июль не смог побить рекорд 2010-го года, так как в 20-х числах было похолодание. Разница с прошлым рекордом по средней температуре составила всего 1 градус.

Температура августа была близка к норме, выше всего на 0,7 градуса. Месяц отличился большим количеством осадков. В один из дней выпало 42 мм. Всего выпало 134 мм осадков, это средний показатель.

Подводя итоги, Александр Колесов отметил, что это лето оказалось самым теплым за весь ряд наблюдений. Средняя температура составила 20,5 градуса.

Также синоптик рассказал о погоде на 1 сентября.

Фото: Piter.TV