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МЧС: ночью 18 ноября похолодает до -6 градусов
Сегодня, 15:33
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МЧС: ночью 18 ноября похолодает до -6 градусов

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На дорогах  гололедица.

Перед выходными днями в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом граждан предупредила пресс-служба МЧС.

Главное управление МЧС России Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь с 17 на 18 ноября ожидается понижение температуры воздуха местами до -6 градусов , на дорогах  гололедица.

Гглавный синоптик города Александр Колесов также ранее сообщил, что в пятницу в Петербурге наступит зимний период со слабоморозной погодой.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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