МЧС: ночью 18 ноября похолодает до -6 градусов

На дорогах гололедица.

Перед выходными днями в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом граждан предупредила пресс-служба МЧС.

Главное управление МЧС России Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь с 17 на 18 ноября ожидается понижение температуры воздуха местами до -6 градусов , на дорогах гололедица.

Гглавный синоптик города Александр Колесов также ранее сообщил, что в пятницу в Петербурге наступит зимний период со слабоморозной погодой.

Фото: Piter.tv