В пятницу в Петербурге наступит зимний период со слабоморозной погодой

Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже в дневные часы.

С пятницы, 18 ноября, в Петербурге наступает зимний период со слабоморозной погодой. Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже в дневные часы. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Вчера в Санкт-Петербурге был интересный день по перепадам температуры воздуха. Получилось, что ночной минимум поменялся с дневным максимумом местами. Александр Колесов

По данным синоптика, ещё в начале ночи было очень тепло (+2 градуса – максимум температуры суток), к утру температура воздуха понизилась до отрицательных значений и в течение дня морозная погода сохранялась. Вечером 16 ноября температура понизилась до -2 градусов, и это значение стало минимумом температуры суток.

Сегодня в середине ночи шлейф теплого воздуха с Ладоги повысил температуру в Северной столице до положительных значений, но вечером она устойчиво перейдет к минусу.

Фото: Piter.tv

