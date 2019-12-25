В комблаге Петербурга рассказали, как ухаживают за молодыми деревьями

Садовники регулярно орошают их и выполняют рыхление.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, как ухаживают за молодыми деревьями и кустарниками. Садовники регулярно орошают их и выполняют рыхление, мульчирование, а также удаляют сорняки.

Пока не было осадков, поливали растения на проспекте Обуховской Обороны, в Палевском саду, сквере Передний Край Обороны, сквере на бульваре Новаторов, на проспекте Народного Ополчения и бульваре на Автовской улице. А еще давали "пить" саженцам в скверах на проспекте Славы, Лиговском проспекте, в парках Героев Пожарных, Есенина, Александрино, в Колпино – в сквере Героев-Ижорцев и сквере Коммуны, в саду на Соборной улице.

Ранее мы рассказывали о том, что более 500 тыс. цветов украсили Петербург за неделю. В озеленении участвуют десятки предприятий, которые оформляют клумбы и композиции на видовых местах.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга