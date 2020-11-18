Более полумиллиона цветов украсили Петербург за неделю

Кроме того, в городе продолжается восстановление элементов благоустройства.

Весна в Петербурге вступила в свои права: теплая погода и обильные, но полезные для растений дожди позволили садово-парковым службам активно продолжить озеленение. За последнюю неделю специалисты высадили на улицах и в парках города около 565 тысяч цветущих растений, а также 3,5 тысячи кустарников.

Как рассказали в Комитете по благоустройству, в озеленении участвуют десятки предприятий, которые оформляют клумбы и композиции на видовых местах. Весенняя высадка деревьев близка к завершению, и теперь основное внимание уделяется уходу за молодыми саженцами. Их регулярно поливают, удобряют, следят за устойчивостью и проводят переподвязку.

Кроме того, в городе продолжается восстановление элементов благоустройства. За последние семь дней рабочие отремонтировали 25 тысяч квадратных метров газонов и 2300 квадратов садовых дорожек, покрасили почти 2000 скамеек и 2800 метров ограждений.

Дорожные службы тоже на посту: в первую очередь они приводят в порядок те участки, где летом особенно много туристов. С тротуаров, урн и лотков смывают стойкие загрязнения с применением моющих средств. Только за неделю использовано 56 тысяч кубометров воды.

Сильные дожди в пятницу (выпало почти 10 мм осадков) добавили работы коммунальным службам. Особое внимание уделили системе водоотведения: за неделю прочищено свыше 2200 решеток и патрубков. С улиц вывезли 1500 тонн уличного смета и 1100 кубометров мусора.

Сегодня на улицах Петербурга работают 575 единиц техники и почти тысяча сотрудников ручного труда.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга