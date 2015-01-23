Манос Пападопулос покинул "Зенит" после нескольких лет исторических достижений

Греческий специалист пришёл в клуб в августе 2020 года.

Спортивный директор баскетбольного клуба "Зенит" Манос Пападопулос завершил работу в петербургской команде по окончании контракта.

Греческий специалист, пришедший в клуб в августе 2020 года, за три года привёл команду к самым значимым победам за всю её историю. Под его руководством "Зенит" впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, четырежды выиграл Кубок Кондрашина и Белова, дважды завоевал Суперкубок и взял Кубок России.

Особняком стоит европейский успех весны 2021 года, когда команда, занимавшая последнее место в турнирной таблице Евролиги, неожиданно дошла до пятого матча четвертьфинала против "Барселоны", остановившись в шаге от "Финала четырёх". В пресс-службе клуба выразили благодарность Пападопулосу за значительный вклад в развитие команды, но не уточнили, кто займёт его пост.

Ранее Piter.TV сообщал, что Мостового признали лучшим игроком "Зенита" за сезон.

Фото: bc-zenit