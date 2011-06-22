В Петербурге 91% иностранных компаний продолжают работать

Речь идет о торговых и промышленных предприятиях.

Свою деятельность прекратили лишь 9% компаний с иностранным участием в Петербурге. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии Смольного в четверг, 28 сентября.

Кроме того, Москаленко отметил, что речь идет о торговых и промышленных предприятиях.

Кто-то вышел из состава акционеров, изменился менеджмент на российский. Но эти компании продолжают работать и приносить деньги в экономику города. Валерий Москаленко, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: с июля в ТЦ Петербурга открылось более 70 новых магазинов.

Фото: Piter.TV