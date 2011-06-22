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В Петербурге 91% иностранных компаний продолжают работать
Сегодня, 22:17
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В Петербурге 91% иностранных компаний продолжают работать

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Речь идет о торговых и промышленных предприятиях.

Свою деятельность прекратили лишь 9% компаний с иностранным участием в Петербурге. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии Смольного в четверг, 28 сентября.

Кроме того, Москаленко отметил, что речь идет о торговых и промышленных предприятиях. 

Кто-то вышел из состава акционеров, изменился менеджмент на российский. Но эти компании продолжают работать и приносить деньги в экономику города.

Валерий Москаленко, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: с июля в ТЦ Петербурга открылось более 70 новых магазинов.

Фото: Piter.TV

Теги: валерий москаленко, иностранные компании
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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