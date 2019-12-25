Валерий Москаленко заявил об устойчивом состоянии экономики Петербурга

Вице-губернатор отметил, что акцент смещается на повышение эффективности и проекты с прямым социально-экономическим эффектом.

В Петербурге состоялось заседание рабочей группы при Оперативном штабе по обеспечению экономической и социальной стабильности.

Вице-губернатор, руководитель Администрации губернатора Валерий Москаленко заявил, что экономика города находится в устойчивом состоянии. При этом, с учетом сохраняющихся вызовов и текущей федеральной повестки, акцент в работе смещается на повышение эффективности при решении стратегических задач. В приоритете проекты с прямым социально-экономическим эффектом.

Первое в этом году заседание посвятили инициативам бережливого управления в рамках программы "Эффективный регион". Участники поддержали два проекта. Первый касается развития бесшовной системы трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Второй — программы дистанционного обучения контрактных управляющих для ликвидации кадрового дефицита в сфере государственных закупок.

