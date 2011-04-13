По его словам, хранение всех данных компаний будет осуществляться на российских серверах.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал условия для возвращения иностранных компаний в Россию. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Решетникова, хранение всех данных компаний будет осуществляться на российских серверах. Он также отметил необходимость конкуренции и доли импорта.

Мы тоже должны понимать, что если мы экспортируем, то нам надо импортировать, иначе это будет вывоз капитала.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее мы сообщали, что Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики.

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