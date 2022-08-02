С июля в ТЦ Петербурга открылось более 70 новых магазинов

Большинство из них принадлежит к fashion-сегменту.

С июля по сентябрь в торговых центрах Петербурга открыли свои точки более 70 брендов, 10 из которых – зарубежных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers 28 сентября.

Большинство из них принадлежит к fashion-сегменту. В частности, в ТРК "Галерея" появилось три новых бренда одежды из Турции: AVVA, Beymen Club и OXXO. Кроме того, точки открыли Quiksilver (Австралия), Mark Formelle (Беларусь), Woolrich (США), Yamaguchi (Япония), Liu Jo (Италия) и два магазина из Финляндии "Стокманн".

Чаще новые точки открывали отечественные бренды. Речь идет о Gloria Jeans, Befree, Love Republic, Sela и Zarina. На прошлой неделе появился IDOL.

Количество временно закрытых магазинов сократилось, и многие помещения, вышедшие на рынок после ухода иностранных брендов, уже арендованы российскими или международными компаниями из дружественных стран. Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers

Ранее на Piter.TV: индекс промышленного производства в Петербурге достиг 109,1% за 8 месяцев.

Фото: Piter.TV