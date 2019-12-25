В Петербурге посещаемость торговых центров перед 1 сентября выросла на 3%

Пик продаж ожидается в последней декаде августа, так как большинство горожан возвращаются из отпусков именно к этому времени.

Перед началом учебного года в Петербурге наблюдается увеличение посещаемости торговых центров. Однако рост незначительный – всего на 3%, согласно данным "КоммерсантЪ".

Аналитики рынка объясняют эту тенденцию ожиданием периода распродаж среди жителей Петербурга. Сейчас они приобретают только самые необходимые вещи.

Пик продаж ожидается в последней декаде августа, так как большинство горожан возвращаются из отпусков именно к этому времени. Люди предпочитают не покупать вещи заранее, опасаясь, что дети могут вырасти из них. Увеличение продаж будет связано не только с подготовкой школьников к новому учебному году, но и с обновлением гардероба взрослых к началу делового сезона.

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Фото: Piter.TV