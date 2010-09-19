В ходе рейда один из иностранцев пытался скрыться от стражей правопорядка между рядов в торговом зале.

В Красноярске полиция выявила нелегальных мигрантов среди работников магазина одежды. Об этом сообщили в ГУВД по региону.

В ходе рейда один из иностранцев пытался скрыться от стражей правопорядка между рядов в торговом зале, однако был задержан. Сообщается, что у мужчины не было при себе документов и регистрации по месту пребывания. Его привлекли к административной ответственности.

Также в ходе рейда полицейские выявили еще трех граждан из страх ближнего зарубежья и двоих несовершеннолетних. У всех были зафиксированы нарушения миграционного законодательства. Кроме того, один из задержанных взрослых мигрантов осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали жителя Екатеринбурга, спрятавшего пакеты с гашишем в лесу.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю