В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 13 октября

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сотрудники спасательных служб передают слова синоптиков: в пятницу, 13 октября, в городе будет ветрено, дождливо и пасмурно. Местами ожидаются порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Сотрудники МЧС просят петербуржцев и гостей города быть осторожнее и внимательнее, так как непогода является причиной возможных происшествий.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 12 октября.
Фото: Piter.TV
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