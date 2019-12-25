В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 13 октября

В Петербурге не перестает бушевать погода. Ветер захватил город, МЧС просит быть внимательнее.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудники спасательных служб передают слова синоптиков: в пятницу, 13 октября, в городе будет ветрено, дождливо и пасмурно. Местами ожидаются порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Сотрудники МЧС просят петербуржцев и гостей города быть осторожнее и внимательнее, так как непогода является причиной возможных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 12 октября.

Фото: Piter.TV