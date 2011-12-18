Угрозыск Петербурга задержал жителя Пскова за хищение иномарок в регионе

Фигурант дела причастен к краже как минимум трех машин.

Сотрудники Управления уголовного розыска Северной столицы задержали псковитянина, который подозревается в хищении легковых автомобилей в Ленинградской области, – следует из сообщения пресс-службы петербургского МВД.

В августе 2024 года в полицию поступило сразу несколько сообщений о хищениях иномарок на территории Ленинградской области. Так, в деревне Старополье Сланцевского района был похищен автомобиль "Киа К5", в поселке Большой Сабск Волосовского района – "Тойота RAV4", а в Луге – "Киа Соренто Прайм". По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ. МВД Санкт-Петербурга

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что кража автомобилей велась подозреваемым не в одиночку. Хищением японских, китайских и корейских "легковушек" в Ленобласти занимается целая группа злоумышленников.

По версии оперативников, в ее состав входили двое ранее судимых жителей Пскова, 38 и 46 лет. В ходе обыска, проведенного в квартирах фигурантов, полицейские изъяли электронные блоки управления двигателей от автомобилей; ключи зажигания и брелоки сигнализации от автомобилей различных марок. МВД Санкт-Петербурга

Младший из подозреваемых был задержан и взят под стражу. В настоящий момент полицейские разыскивают его сообщника и места хранения похищенных авто.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России, работавшего на украинскую разведку.

Фото: Piter.TV