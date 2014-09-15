Работников уголовного розыска Петербурга поздравили с профессиональным праздником

Губернатор отметил вклад подразделения в обеспечение правопорядка в Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с поздравлением в адрес сотрудников и ветеранов уголовного розыска в связи с их профессиональным праздником. В обращении, опубликованном пресс-службой Смольного, глава города подчеркнул историческую роль и современное значение подразделения.

Беглов напомнил, что Коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР приняла решение о создании Центрального управления уголовного розыска 5 октября 1918 года.

Уголовный розыск остается одним из ключевых подразделений правоохранительной системы. Его сотрудники противостоят современным вызовам и угрозам, используют в своей работе передовые технологии и методы, проявляют личное мужество в борьбе с опасными преступлениями. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города поблагодарил сотрудников угрозыска за проявленное мужество в борьбе с преступностью и пожелал им новых успехов в служении Санкт-Петербургу и России.

Фото: Следственный комитет РФ