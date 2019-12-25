  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина угрожал пневматом посетителю магазина в Красногвардейском районе
Сегодня, 15:59
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего хулигана, угрожавшего мужчине пневматическим пистолетом. 

Во время конфликта в магазине на Хасанской улице 26 апреля злоумышленник достал оружие и направил его в сторону оппонента. Работники торговой точки сразу же воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны и поймал вооруженного местного жителя. У правонарушителя изъяли пневматический пистолет Borner PM49. В результате случившегося пострадавших нет. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали мужчину с судимостью, который ударил девушку в клубе на Комендантском проспекте. В отношении него применили физическую силу и наручники.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии