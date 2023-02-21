Молодой петербуржец угрожал девушке убийством после расставания

В ноябре прошлого года потерпевшая попросила съехать парня с ее квартиры на улице Карпинского.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 сентября.

В ноябре прошлого года девушка попросила съехать парня с ее квартиры на улице Карпинского. Потерпевшая решила расстаться с ним, но обвиняемому это не понравилось: он в ходе ссоры схватил ее за шею и начал душить, высказывая угрозы убийством. В конфликт вмешалась мать возлюбленной, только после этого молодой человек покинул жилище.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV