Петербуржец угрожал работнице банка ножом-авторучкой

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего работнице банка ножом-авторучкой. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.
Вечером 11 сентября росгвардейцы прибыли к отделению банка на Московском проспекте, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Там они задержали 24-летнего мужчину, который размахивал ножом-авторучкой, угрожая убийством работнице банка. Потерпевшая восприняла угрозу реально.
По предварительной информации, мужчина предъявлял претензии касаемо того, что с его банковского счета списываются деньги. В ходе разговора петербуржец сначала ударил кулаком по компьютеру, а затем достал нож и начал размахивать им.
Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Нож был изъят.
Ранее росгвардейцы задержали нетрезвого петербуржца, проникшего ночью в помещение столовой.
Фото: пресс-служба вневедомственной охраны
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