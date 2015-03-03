Петербуржец угрожал работнице банка ножом-авторучкой

Он размахивал перед ней ножом-авторучкой.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего работнице банка ножом-авторучкой. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 11 сентября росгвардейцы прибыли к отделению банка на Московском проспекте, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Там они задержали 24-летнего мужчину, который размахивал ножом-авторучкой, угрожая убийством работнице банка. Потерпевшая восприняла угрозу реально.

По предварительной информации, мужчина предъявлял претензии касаемо того, что с его банковского счета списываются деньги. В ходе разговора петербуржец сначала ударил кулаком по компьютеру, а затем достал нож и начал размахивать им.

Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Нож был изъят.

Ранее росгвардейцы задержали нетрезвого петербуржца, проникшего ночью в помещение столовой.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны