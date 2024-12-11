Житель Колпино угрожал продавцу магазина ножом на бульваре Трудящихся

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Колпинского района задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозах ножом продавцу продуктового магазина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 февраля в 18:48 в полицию поступило сообщение о происшествии в магазине, расположенном по адресу: Колпино, бульвар Трудящихся. По словам заявителя, в магазин вошел неизвестный мужчина и, угрожая кухонным ножом, напугал продавца.

Прибывший на место происшествия наряд полиции не обнаружил подозреваемого, который успел скрыться. Но уже 9 февраля сотрудники уголовного розыска задержали мужчину у дома 119 по улице Пролетарской. Им оказался 46-летний местный житель. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где привлечён к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Ведется следствие.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге оголодавшие грабители вынесли из магазина стейк, бекон и свиной окорок.

Фото: Piter.TV