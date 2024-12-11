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В Петербурге оголодавшие грабители вынесли из магазина стейк, бекон и свиной окорок

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Удалось ли полиции изъять похищенное — не уточняется.

В Красносельском районе полиция задержала двух мужчин по подозрению в ограблении сетевого магазина. Инцидент произошел 7 февраля около 03:46 на проспекте Ветеранов.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в магазин забежали двое неизвестных, которые, угрожая продавцу электрошокером, похитили с прилавка мясную продукцию: стейк, бекон и свиной окорок. Сумма ущерба составила 1455 рублей. Удалось ли изъять похищенное не уточняется.

Задержанными оказались двое 26-летних мужчин, которые, по их словам, совершили преступление из-за внезапного чувства голода. Оба подозреваемые имеют криминальное прошлое. Один из них ранее был судим шесть раз за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские приставы взыскали с должников 33 млрд рублей в 2024 году.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: кража, петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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