В Петербурге оголодавшие грабители вынесли из магазина стейк, бекон и свиной окорок

Удалось ли полиции изъять похищенное — не уточняется.

В Красносельском районе полиция задержала двух мужчин по подозрению в ограблении сетевого магазина. Инцидент произошел 7 февраля около 03:46 на проспекте Ветеранов.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в магазин забежали двое неизвестных, которые, угрожая продавцу электрошокером, похитили с прилавка мясную продукцию: стейк, бекон и свиной окорок. Сумма ущерба составила 1455 рублей. Удалось ли изъять похищенное не уточняется.

Задержанными оказались двое 26-летних мужчин, которые, по их словам, совершили преступление из-за внезапного чувства голода. Оба подозреваемые имеют криминальное прошлое. Один из них ранее был судим шесть раз за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские приставы взыскали с должников 33 млрд рублей в 2024 году.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области