Петербургские приставы взыскали с должников 33 млрд рублей в 2024 году

Рассматривалось почти 3 миллиона исполнительных производств.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу подвело итоги работы за 2024 год. Согласно отчету, с должников взыскано более 33 миллиардов рублей.

Руководитель ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу, генерал-майор внутренней службы Анна Лашкова отметила успешное выполнение всех ключевых показателей эффективности. Судебные приставы активно работали над восстановлением нарушенных прав граждан, особенно социально незащищенных категорий, и обеспечением социальной поддержки нуждающимся.

В 2024 году было взыскано 2 миллиарда рублей алиментов (на 27% больше, чем в 2023 году), 257 миллионов рублей в пользу работников (зарплата) и 11,3 миллиарда рублей перечислено в консолидированный бюджет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге мать двоих детей лишили свободы за неуплату алиментов.

Фото: ФССП по СПб