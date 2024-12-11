В Петербурге мать двоих детей лишили свободы за неуплату алиментов

Общая сумма задолженности перед несовершеннолетними детьми составила более 1,5 млн рублей.

В Петербурге вынесли приговор в отношении четырежды судимой должницы по алиментам. За неуплату денежного содержания в пользу 2-х несовершеннолетних дочерей петербурженка проведет 4 месяца в исправительном центре. Об этом рассказали судебные приставы.

Ранее судебными приставами были возбуждены исполнительные производства в отношении 34-летней матери, обязанной судом выплачивать алименты в пользу 16-летней и 13-летней дочерей. Женщина официально не работает, ведет асоциальный образ жизни, 4 раза привлекалась судом к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности перед несовершеннолетними детьми составила более 1,5 млн рублей.

Судья Дзержинского районного суда учел, что ранее петербурженка неоднократно была привлечена за аналогичные преступления, однако должных выводов не сделала. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы. Следующие 4 месяца она проведет в исправительном центре.

В 2024 году в отношении должников по алиментам было возбуждено 1564 уголовных дела, 57 жителей Петербурга получили реальные сроки лишения свободы.

Также ранее стало известно, что число невыездных должников в Петербурге возросло почти в 4 раза.

Фото: ФССП по СПб