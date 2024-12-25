Число невыездных должников в Петербурге возросло почти в 4 раза

В течение первых 11 месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 3,5 миллиарда рублей задолженности в рамках исполнительных производств с наложенным запретом на выезд за границу.

В декабре 2024 года более 224 тысяч жителей Петербурга столкнулись с ограничением на выезд за пределы страны из-за невыполнения долговых обязательств. Это почти в 3,5 раза превышает показатели конца предыдущего года, как стало известно из отдела взаимодействия со средствами массовой информации Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Петербургу.

В службе отметили, что ограничения на выезд за границу обычно связаны с неоплаченными алиментами, компенсацией ущерба, нанесённого здоровью, кредитными задолженностями, оплатой коммунальных и налоговых счетов. Стоит отметить, что ограничение на выезд вводится, если задолженность по алиментам или компенсации за ущерб здоровью составляет не менее 10 тысяч рублей, а по другим видам долгов — не менее 30 тысяч рублей.

В течение первых 11 месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 3,5 миллиарда рублей задолженности в рамках исполнительных производств с наложенным запретом на выезд за границу. Было собрано 30,6 миллионов рублей в счет уплаты алиментов. В настоящее время, по данным ФССП, более 8000 должников по алиментам сталкиваются с ограничением на выезд за границу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге владелица Cadillac выплатила 250 тыс. рублей за 111 штрафов.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу