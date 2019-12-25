Пьяный мужчина угрожал пневматикой посетителям фастфуда на Дыбенко

Злоумышленника увезли в 75-й отдел.

Росгвардейцы задержали хулигана, который угрожал пневматическим пистолетом посетителям заведения фастфуда в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 31 мая в ресторане на улице Дыбенко между гостями произошел конфликт, в ходе него один из участников начал угрожать двоим оппонентам расправой и предметом, похожим на пистолет. Персонал заявил о произошедшем правоохранителям.

На место прибыли полицейские и росгвардейцы, пьяного 39-летнего нарушителя задержали. Выяснилось, что другие посетители выбили из его рук пистолет, а затем повалили на пол.

Злоумышленника увезли в 75-й отдел, пневматический пистолет изъяли.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы сняли руфера с крыши Кунсткамеры.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти