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Пьяный мужчина угрожал пневматикой посетителям фастфуда на Дыбенко
Сегодня, 17:07
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Пьяный мужчина угрожал пневматикой посетителям фастфуда на Дыбенко

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Злоумышленника увезли в 75-й отдел.

Росгвардейцы задержали хулигана, который угрожал пневматическим пистолетом посетителям заведения фастфуда в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 31 мая в ресторане на улице Дыбенко между гостями произошел конфликт, в ходе него один из участников начал угрожать двоим оппонентам расправой и предметом, похожим на пистолет. Персонал заявил о произошедшем правоохранителям. 

На место прибыли полицейские и росгвардейцы, пьяного 39-летнего нарушителя задержали. Выяснилось, что другие посетители выбили из его рук пистолет, а затем повалили на пол. 

Злоумышленника увезли в 75-й отдел, пневматический пистолет изъяли. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы сняли руфера с крыши Кунсткамеры. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: угроза, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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