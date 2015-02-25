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Мужчина угрожал ножом сотруднице Витебского вокзала
Сегодня, 12:56
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Мужчина угрожал ножом сотруднице Витебского вокзала

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Следствие Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

В транспортную полицию поступила информация о мужчине, который пытался остаться на ночь в уборной, угрожая сотруднице Витебского вокзала ножом. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что 44-летний мужчина без определённого места жительства хотел заночевать в одной из кабинок. Работница вокзала пыталась помешать ему, но мужчина показал найденный в мусорном баке предмет, напоминающий нож, и начал угрожать физической расправой, используя нецензурные выражения.

Никто не пострадал в результате инцидента. Мужчина объяснил, что нашёл нож в мусоре и решил использовать его для собственных нужд. Следствие Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальная мера наказания по этой статье предполагает лишение свободы сроком до семи лет.

Мужчину задержали в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что электричка насмерть сбила 62-летнюю женщину на станции Паровозный музей.

Фото:  пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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