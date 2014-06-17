Электричка насмерть сбила 62-летнюю женщину на станции Паровозный музей

Установлено, что 62-летняя местная жительница предприняла попытку перейти стальную магистраль на запрещающий сигнал светофора.

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования петербурженки у железнодорожной станции Паровозный музей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Около девяти часов утра 19 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции Паровозный музей пригородным электропоездом сообщением "Санкт-Петербург – Новгород" совершен наезд на женщину.

Установлено, что 62-летняя местная жительница предприняла попытку перейти стальную магистраль на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Несмотря на все усилия машиниста, произошло столкновение. Женщина погибла на месте.

Ранее мужчина попал под поезд на перегоне между станциями Шушары и Царское Село.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО