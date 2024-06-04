Молодой человек угрожал детям пистолетом на улице Тамбасова

Полиция задержала молодого человека, который угрожал детям на площадке на улице Тамбасова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 апреля правоохранители Красносельского района получили сведения о двух подозрительных мужчинах. На Ленинском проспекте по подозрению поймали 22-летнего рецидивиста. Находясь у футбольной площадки, он вместе со своим знакомым показывал несовершеннолетним пневматический пистолет без магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

