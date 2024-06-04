Молодой человек угрожал детям пистолетом на улице Тамбасова
Молодой человек угрожал детям пистолетом на улице Тамбасова

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция задержала молодого человека, который угрожал детям на площадке на улице Тамбасова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 апреля правоохранители Красносельского района получили сведения о двух подозрительных мужчинах. На Ленинском проспекте по подозрению поймали 22-летнего рецидивиста. Находясь у футбольной площадки, он вместе со своим знакомым показывал несовершеннолетним пневматический пистолет без магазина. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный дворник распылил перцовый баллончик в лицо кондуктора в Петербурге. Женщина обратилась за медицинской помощью с ожогом глаз.

Фото: Piter.TV 

