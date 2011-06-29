Петербуржца, выстрелившего в девушку в апарт-отеле на Пулковском шоссе, будут судить

По словам обвиняемого, в тот день они расстались.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего парня. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), рассказали 2 декабря в надзорном ведомстве.

В июне фигурант, находясь в апарт-отеле на Пулковском шоссе, в ходе конфликта с 21-летней девушкой угрожал ей убийством. Кроме того, злоумышленник выстрелил в потерпевшую из аэрозольного устройства. В больнице у нее зафиксировали термический ожог височной области. По словам обвиняемого, в тот день они расстались.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV