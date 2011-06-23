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Перед судом предстанет петербуржец, угрожавший убийством незнакомцу

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Потерпевший воспринял угрозы реально, поскольку фигурант был агрессивен.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 53-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), рассказали в надзорном ведомстве 12 марта. 

Обвиняемый в августе 2024 года во дворе дома 64к1 по Ленинскому проспекту, замахиваясь трубой, угрожал убийством 25-летнему мужчине. Потерпевший воспринял угрозы реально, поскольку фигурант был агрессивен, предварительно, из-за того, что ранее между ними на дороге произошел конфликт.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: жительнице Петербурга выплатят 50 тыс. рублей компенсации за угрозы убийством. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: ленинский проспект, угрозы убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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