Перед судом предстанет петербуржец, угрожавший убийством незнакомцу

Потерпевший воспринял угрозы реально, поскольку фигурант был агрессивен.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 53-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), рассказали в надзорном ведомстве 12 марта.

Обвиняемый в августе 2024 года во дворе дома 64к1 по Ленинскому проспекту, замахиваясь трубой, угрожал убийством 25-летнему мужчине. Потерпевший воспринял угрозы реально, поскольку фигурант был агрессивен, предварительно, из-за того, что ранее между ними на дороге произошел конфликт.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: жительнице Петербурга выплатят 50 тыс. рублей компенсации за угрозы убийством.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга