В Петербурге мужчина угрожал ножом девушке за отказ в знакомстве

Задержанных, 24-летних уроженцев одной из среднеазиатских республик, доставили в полицию.

Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего убийством девушке, отказавшей ему в знакомстве. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 сентября около магазина на Замшиной улице неизвестный с ножом угрожал 20-летней девушке. С целью обнаружения иномарки, на которой уехал мужчина, был введен план "Перехват".

Через 20 минут иномарка была найдена на Герасимовской улице. В салоне иномарки были задержаны водитель и пассажир, который был схож по приметам с разыскиваемым злоумышленником. В машине также был обнаружен предмет, похожий на пистолет (игрушка), а у одного из задержанных был изъят складной нож.

Задержанных, 24-летних уроженцев одной из среднеазиатских республик, доставили в полицию. Как оказалось, один из задержанных навязчиво хотел познакомиться со стоявшей около магазина девушкой. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно, достал нож и стал угрожать ей, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле, за рулем которого находился его знакомый.

Ранее в Петербурге росгвардеец оказал доврачебную помощь курьеру с переломанными ногами.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласт