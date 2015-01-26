В Петербурге росгвардеец оказал доврачебную помощь курьеру с переломанными ногами

В него въехал неисправный микроавтобус Fiat.

Сотрудник Росгвардии стал очевидцем ДТП и оказал доврачебную помощь пострадавшему в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Росгвардеец 21 сентября около 18:40, возвращаясь домой со службы, стал очевидцем ДТП, произошедшего на перекрестке проспекта Наставников и Ириновского проспекта.

Неисправный микроавтобус Fiat, буксируемый другим автомобилем, внезапно выехал на разделительную полосу, где снес светофор и врезался в столб. Также он наехал на велокурьера.

Росгвардеец вызвал экстренные службы и до приезда скорой оказывал мужчине, получившему серьезные травмы ног, доврачебную помощь. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшего перелом обеих ног и госпитализировала его в состоянии средней тяжести в больницу.

Предварительно установлено, что причиной аварии послужила внезапно заклинившая рулевая рейка у буксируемого микроавтобуса, из-за чего Fiat и выехал на разделительную полосу.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО