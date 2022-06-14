Полиция задержала мужчину, который агрессивно требовал принять у него заказ в технический перерыв

Хулиган направил пистолет в сторону сотрудницы.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что угрожал официанту в заведении улице улице Бадаева. Хулиган хотел, чтобы у него срочно приняли заказ во время технического перерыва. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писал Piter.tv, инцидент произошел утром 10 июня. Неизвестный хотел полакомиться в ночное время, но в это время у кафе был перерыв. Тогда злоумышленник направил пистолет в сторону сотрудника. По адресу Бадаева, 2, располагается KFC. После отказа мужчина сел в "Мерседес" и уехал.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Вскоре машину остановили, но в ней был другой водитель. Он рассказал, что авто также пользуется 30-летний гражданин одного из государств Средней Азии. Его вызвали, а затем задержали. У подозреваемого был при себе пневматический пистолет, подставка с патронами (16 шт), банка из полимерного материала с оцинкованными шариками.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО