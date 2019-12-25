В ресторане на Бадаева посетитель угрожал официанту пистолетом, требуя принять заказ

После отказа из-за технического перерыва грустный гость покинул кафе.

Накануне утром, 10 июня, в полицию Невского района обратились работники кафе на улице Бадаева, 2. Они рассказали, что ночью к ним приходил посетитель, который с пистолетом в руках требовал, чтобы у него приняли заказ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После отказа из-за технического перерыва грустный гость покинул ресторан и сел в автомобиль "Мерседес". С места происшествия мужчина скрылся.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: около Троицкого моста в воду упал участник ДТП.

Фото: Pexels