В ресторане на Бадаева посетитель угрожал официанту пистолетом, требуя принять заказ

Накануне утром, 10 июня, в полицию Невского района обратились работники кафе на улице Бадаева, 2. Они рассказали, что ночью к ним приходил посетитель, который с пистолетом в руках требовал, чтобы у него приняли заказ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
После отказа из-за технического перерыва грустный гость покинул ресторан и сел в автомобиль "Мерседес". С места происшествия мужчина скрылся.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: около Троицкого моста в воду упал участник ДТП.
Фото: Pexels
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