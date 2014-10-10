Перед судом предстанет житель Мурино, который с помощью разбитой бутылки отобрал телефоны у несовершеннолетних

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ленинградской области перед судом предстанет мужчина за разбой в отношении несовершеннолетних год назад. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

По версии следствия, вечером 9 марта 2024 года 20-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по Воронцовскому бульвару в Мурино, используя фрагмент стеклянной бутылки с острыми краями, напал на двух несовершеннолетних. Высказывая угрозы, он потребовал передать ему мобильные телефоны и деньги. После завладения имуществом мужчина скрылся.

В настоящее время по делу по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия) собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)