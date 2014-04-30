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Угонщик автомобиля с Пискаревского проспекта отправлен в колонию
Сегодня, 10:33
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Угонщик автомобиля с Пискаревского проспекта отправлен в колонию

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Петербуржец вину не признал.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. Об этом 1 октября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

В июле прошлого года фигурант около дома 159к7 по Пискаревскому проспекту вскрыл замок водительской двери автомобиля Mitsubishi Outlander стоимостью 1,9 млн рублей, после чего проник в салон, привел в действие двигатель и покинул на нем место преступления. 

Петербуржец вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. По совокупности с приговором Фрунзенского районного суда города от 7 ноября 2023 года – 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый водитель отправлен в колонию на 7 лет за смертельное ДТП в Колпино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский районный суд, пискаревский проспект, угонщик автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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