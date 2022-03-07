Два подозреваемых в нападении на полицейского в Петербурге стали фигурантами уголовных дел

Один из них два раза ударил полицейского по голове.

Следователи СК РФ по Петербургу возбудили два уголовных дела после нападения на полицейских на несогласованной протестной акции 6 марта. Оба подозреваемых задержаны, сообщили в ведомство.

Фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении представителя власти стали 29-летний и 26-летний местный жители. По версии следствия, во время акции в Адмиралтейском районы местные жители сопротивлялись задержанию и толкнули сотрудника полиции. Один из них не менее 2 раз ударил потерпевшего. Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, 6 марта 2022 года в ходе несанкционированной акции в Адмиралтейском районе города, местный житель 1992 года рождения, оказывая активное сопротивление во время своего задержания нанес не менее двух ударов рукой сотруднику полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. Еще один мужчина успел скрыться.

Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка. говорится в официальном сообщении.

Ранее было опубликовано видео, на котором подозреваемый признает свою вину.

Видео: СК РФ по Петербургу