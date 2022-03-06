  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:32
119
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: напавший на сотрудника полиции житель Петербурга признал свою вину

0 0

В результате случившегося возбудили уголовное дело.

Участник драки с правоохранителем в центре Петербурга признал свою вину. Об этом сообщили на портале СК по Петербургу.

Напомним, во время нелегальной акции в Петербурге участники митинга напали на полицейского. Известно, что один из нарушителей порядка накинулся на оперативника со спины. Двоих подозреваемых стражи порядка поймали, еще один мужчина успел скрыться.

В результате случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Видео: Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: митинг, накинулся со спины, напал на сотрудника полиции, нелегальная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии