Видео: напавший на сотрудника полиции житель Петербурга признал свою вину

В результате случившегося возбудили уголовное дело.

Участник драки с правоохранителем в центре Петербурга признал свою вину. Об этом сообщили на портале СК по Петербургу.

Напомним, во время нелегальной акции в Петербурге участники митинга напали на полицейского. Известно, что один из нарушителей порядка накинулся на оперативника со спины. Двоих подозреваемых стражи порядка поймали, еще один мужчина успел скрыться.

В результате случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

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