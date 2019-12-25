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Во время нелегальной акции в Петербурге участник митинга напал на полицейского
Сегодня, 20:09
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Во время нелегальной акции в Петербурге участник митинга напал на полицейского

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В ГУ МВД заявили о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения участников нелегальной акции на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 6 марта.

По предварительной информации, несколько молодых людей накинулись с кулакaми на полицейского, когда тот проводил процедуру задержания. Правоохранитель попытался остановить злоумышленников и задержать их, но столкнулся с сопротивлением. Двоих подозреваемых полицейские поймали, еще один мужчина успел скрыться. Однако личность нарушителя уже установили, начались поиски. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv: следователя СК из Всеволожского района заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: митинг, нападение на полицейского, нелегальная акции
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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