Во время нелегальной акции в Петербурге участник митинга напал на полицейского

В ГУ МВД заявили о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения участников нелегальной акции на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 6 марта.

По предварительной информации, несколько молодых людей накинулись с кулакaми на полицейского, когда тот проводил процедуру задержания. Правоохранитель попытался остановить злоумышленников и задержать их, но столкнулся с сопротивлением. Двоих подозреваемых полицейские поймали, еще один мужчина успел скрыться. Однако личность нарушителя уже установили, начались поиски. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv