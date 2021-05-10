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Следователя СК из Всеволожского района заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей
Сегодня, 18:11
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Следователя СК из Всеволожского района заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей

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Предполагается, что он требовал деньги  с участника уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке за непривлечение к уголовной ответственности.

В центре Петербурга задержали следователя СК из Всеволожского района Тимофея Борисова, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили на портале 47news. 

У старшего лейтенанта юстиции изъяли муляж купюр. Предполагается, что он требовал деньги  с участника уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке за непривлечение к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали на улице Радищева, когда тот находился в собственном автомобиле. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Коммунаре мужчина ударил соседа ножом в шею.

Фото: Piter.tv

 

Теги: взятка, всеволожский район, полиция, следователь ск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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