Следователя СК из Всеволожского района заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей

Предполагается, что он требовал деньги с участника уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке за непривлечение к уголовной ответственности.

В центре Петербурга задержали следователя СК из Всеволожского района Тимофея Борисова, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили на портале 47news.

У старшего лейтенанта юстиции изъяли муляж купюр. Предполагается, что он требовал деньги с участника уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке за непривлечение к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали на улице Радищева, когда тот находился в собственном автомобиле. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv