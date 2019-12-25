Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении руководителей "Невской мануфактуры"

Руководителей обвиняют в том, что они подвергали арендаторов опасности.

Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении руководителей АО "Невская Мануфактура" — Алексея Михневича и Максима Макеева. Они обвиняются в Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, мужчины достоверно знали, что в здании на Октябрьской набережной, 40, литера А, нарушаются требования противопожарной безопасности, но все равно сдавали помещения в аренду. С 2019 по 2020 год было заключено не менее 147 договоров аренды. При этом предписания сотрудников МЧС не исполнялись. В результате 12 апреля 2021 года в помещении на четвертом этаже произошел пожар, ставший самым масштабным с начала XXI века в Петербурге. Источником зажигания могла стать практически любая искра электротехнического происхождения, возникшая при работе оборудования. Огонь охватил 6 этажей объекта культурного наследия.

Кроме того, Макеев не исполнят обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Тем самым ущерб составил не менее 729 млн рублей.

Уголовное дело передано судье и принято к производству.

Фото: Piter.tv