В МВД раскрыли детали уголовного дела в отношении бывшего главы "Леноблбанка"

Он находится под стражей с декабря 2021 года.

Бывший председатель совета директоров одного из банков стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в легализации денег или иного имущества, которое было приобретено лицом в результате преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По всей видимости, речь идет о экс-главе "Леноблбанка" Евгении Попове. Банк лишился лицензии в октябре 2015-го года.

15 июня 2022 года полицейские изобличили мужчину в том, что с 2015 по 2018 год он вместе с неустановленными лицами произвел купил земельный участок и здания в Мурино на Заречной улице. Деньги были взяты с расчетных счетов подконтрольных коммерческих организаций. Покупка составила 4,5 млн рублей. Затем была организована фиктивная перепродажа и переоформление на другие подконтрольные организации. Таким образом, злоумышленники совершили операции с деньгами, которые были получены преступным путем.

Уголовное дело в отношении 52-летнего бизнесмена было возбуждено 16 июня 2021 года. По версии полиции, с апреля 2014 по октябрь 2015 Попов организовал составление необходимых документов и подписание кредитных договоров между банком и заемщиками. В результате этого подконтрольные замещники получили 201 млн рублей.

Сейчас бывший глава совета директоров находится под стражей. Суд еще не вынес свое решение.

Фото: Piter.tv